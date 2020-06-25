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'da terör örgütü şüphelisi tutuklandı

'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 20:42 ABONE OL
Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl Reyhanlı ilçesindeki mezarlıklara zarar verilmesi olayına da karıştığı belirlenen şüpheli B.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medya hesabı üzerinden örgütsel içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenen şüpheli B.A'yı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Hatay'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
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