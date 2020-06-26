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Dışişleri'nden 'li özel temsilciye "Ayasofya" yanıtı

, 'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:20 Son Güncelleme: 26.6.2020 12:50 ABONE OL
Dışişleri'nden ABD'li özel temsilciye Ayasofya yanıtı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kıran, Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Endişelenmeyin Brownback. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrıda bulunmuştu.

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Dışişleri'nden ABD'li özel temsilciye "Ayasofya" yanıtı
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