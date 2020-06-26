İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiler

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! Silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildiler | Video

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi.







Tunceli’de 5 terörist etkisiz hale getirildi