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Şimdi de yalan ittifakı kurdular

Seçimde gizli ittifak kuran ve , şimdi de iftira ve yalanda kol kola girdi. CHP ve HDP’den iki isim, aynı açıklamada buluşup Türkiye’de işkencenin aleni hale geldiği iftirasında bulundu

Giriş Tarihi: 26.6.2020 ABONE OL
Şimdi de yalan ittifakı kurdular
Tanrıkulu, "İşkence, ülkemizde ve dünyada azalma değil sistematik biçimde artış göstermektedir. İşkence Türkiye'de görünür halde herkese karşı yapılıyor. İşkence yapanlar bunun görülmesini istiyor ki toplumu sindirebilsinler" iddiasında bulundu. HDP'li İpekyüz ise işkencenin aleni hale geldiğini savunarak işkenceyle bir "korku imparatorluğu yaratıldığını ve uygulayanların ödüllendirildiğini" öne sürdü. Tanrıkulu ve İpekyüz, İçişleri Komisyonu'nda görüşülen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'ne muhalefet ettiklerini, Genel Kurul'da da kanunun çıkmaması için mücadele edeceklerini ifade etti. ANKARA
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Şimdi de yalan ittifakı kurdular
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