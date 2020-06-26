Şimdi de yalan ittifakı kurdular

Tanrıkulu, "İşkence, ülkemizde ve dünyada azalma değil sistematik biçimde artış göstermektedir. İşkence Türkiye'de görünür halde herkese karşı yapılıyor. İşkence yapanlar bunun görülmesini istiyor ki toplumu sindirebilsinler" iddiasında bulundu. HDP'li İpekyüz ise işkencenin aleni hale geldiğini savunarak işkenceyle bir "korku imparatorluğu yaratıldığını ve uygulayanların ödüllendirildiğini" öne sürdü. Tanrıkulu ve İpekyüz, İçişleri Komisyonu'nda görüşülen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'ne muhalefet ettiklerini, Genel Kurul'da da kanunun çıkmaması için mücadele edeceklerini ifade etti. ANKARA