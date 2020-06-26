Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka ve vefat sayısını açıkladı

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran tarihine Türkiye'deki virüsündün vaka ve vefat sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı veriye göre Türkiye'de bugün 1396 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi ise hayatını kaybetti.

Son dakika! 26 Haziran koronavirüs rakamları açıklandı! İyileşen hasta sayısında artış | Video

"BUGÜN HASTANEYE YATIRILAN TOPLAM HASTA SAYISI 113"

Bakan Koca vakaları paylaştığı mesajında "Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla." dedi.

"DÜNYADA VAKA SAYILARI TIRMANIŞTA"

Bakan Koca, dün vakaları açıkladığı mesajında; "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızsa tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." dedi.