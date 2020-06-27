CHP’li başkana terör soruşturması

İzmir Menemen'in CHP'li belediye başkanı Serdar Aksoy hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Menemen Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı fezlekede soruşturmaya dayanak olarak Aksoy'un ocakta CHP Menemen İlçe Başkanlığı kongresinde yaptığı konuşmada THKP-C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerinin kurucularını övmek ve bu örgütleri meşru göstermek suretiyle terör propagandası yapması gösterildi. Aksoy yerel seçimler öncesi Asarlık Mahallesi'nde PKK yandaşı HDP'li yönetici Aydın Erensayın'la birlikte Türk bayrağının asılmadığı bir salonda toplantı yaparak oy istemişti.