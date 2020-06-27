FETÖ’cü hainlere ceza yağdı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain Darbe girişimi ile ilgili önemli davalardan biri daha sonuçlandı. FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 sanığın yargılandığı davada 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", 35 sanık da aynı suçtan "müebbet" hapse çarptırıldı. Dönemin TEM Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı infaz eden eski albay Erkan Öktem "kasten öldürme" suçundan da 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinin Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirdiği dünkü karar duruşmasında jandarma yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, Temmuz 2017'de açılan davanın sonuna gelindiğini belirtirken mahkemenin hassasiyetini dile getirdi. Mahkeme Başkanı Köksal'ın konuşmasında "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bazı savunmalar çerçevesinde belirtilen hususlarda özellikle mahkemenin bağımsızlığı, tarafsızlığı veya herhangi bir yerden gelen talimatlar çerçevesinde hareket ettiğine ilişkin hiçbir iddia varit değildir.Mahkememize hiç kimse bu zamana kadar emir ve talimat vermemiştir. Mahkeme, tüm iş ve eylemlerinde tarafsızlığını muhafaza etmiştir." demesi dikkat çekti. Darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü'nce iç ve dış destekli olarak gerçekleştirildiği kanaate varıldığını ifade eden Köksal, gerekçeli kararda bunların zikredildiğini söyledi. Köksal daha sonra mahkemenin verdiği kararı açıkladı. Mahkeme Toplam 121 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan cezalandırdı. Sanıklardan 86'sını "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Sanıklardan 35'ine ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan takdir indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme darbeye yardım ettikleri gerekçesiyle 6 sanığa 15'er yıl, 11 sanığa 11 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. 15 sanığın "kasten öldürme" suçundan 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı görüldü. 23 sanık "FETÖ üyeliği" suçundan cezalandırıldı. Mahkeme 15 sanık hakkında işlem yapılmamasına karar verdi.Eski kurmay albay Erkan Öktem, dönemin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın koruması Hasan Gülhan'ı şehit ettiği gerekçesiyle bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Böylece Öktem, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1, "kasten öldürme" suçundan da 9 kez olmak üzere 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Öktem, ayrıca Turgut Aslan ve Güven Şağban'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" eylemi nedeniyle de ayrı ayrı 20'şer yıl olmak üzere 40 yıl hapse mahkûm edildi. ANKARA