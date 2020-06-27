Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Son dakika: 'nde denetim

'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. YKS girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti. Denetim havadan da görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 10:58 Son Güncelleme: 27.6.2020 10:59 ABONE OL
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim

Bugün gerçekleştirilen YKS için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma yasağı saatlerin 09.30'u göstermesi ile başladı. Yasak saat 15.00'e kadar sürecek. Yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacak. YKS'ye girecek öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına gidilmişti. 5 buçuk saatlik kısıtlama sürecinde trafik ekipleri belirlenen noktalarda denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde de denetim yapıldı. Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. 15 Temmuz Şehitler köprüsündeki denetim havadan görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA