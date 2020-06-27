Yağmur yağdı tweet uçtu

1- ADANA'NIN CHP'Lİ BAŞKANI KARALAR 'TAŞKINLARIN ÖNÜNE GEÇTİK' TWEET'İYLE KENDİSİNİ ÖVDÜ2- 24 SAAT GEÇMEDEN ADANA'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTA KENTİN EN İŞLEK BULVARI BİLE GÖLE DÖNDÜ EVLERİ SU BASTI3- BİR VATANDAŞIN BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDIĞI FELAKETİN ERTESİ GÜNÜ KARALAR KENDİSİNİ ÖVDÜĞÜ TWEET'İ SİLMEK ZORUNDA KALDIAdana'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen 18 Haziran'da Twitter hesabından "Mikro tünel projesinin 1. Etabını tamamlayan ASKİ ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nın tamamına yeni yağmur suyu ızgaralarını yerleştirdi. Yağmur suyu deşarjının sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan ASKİ, olası su taşkınlarının önüne geçti" paylaşımında bulundu. 9 Haziran'da öğleden sonra başlayan yağmurda ise araçlar göle dönen yollarda mahsur kaldı. Ardalarında Turgut Özal Bulvarı'nın da bulunduğu birçok yerde ev ve işyerini su bastı. Bulvar üzerindeki özel bir hastanenin bodrum katı su dolarken, mahsur kalan 79 yaşındaki Elife Canatar ise boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı. Karalar'ın, yaşananlardan bir gün önce attığı tweeti jet hızıyla sildi. Adana Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, "Burada yoğun yağış bahane edilmeye çalışılsa da Karalar'ın işten çıkarttığı binlerce yetkin personel ile yapılacak yağmura hazırlık çalışmaları aksamıştır. En trajikomik olay ise Turgut Özal Bulvarı adeta sele teslim olunca, Zeydan Karalar'ın tweeti'ni silmesidir. Bu 'yalanı at yakalanırsan inkar et' şeklindeki yaklaşımlarının ispatıdır" dedi.MHP Adana İşçi Hakları Komisyonu Başkanı Av. Uğur Öztürk, koltuğa oturur oturmaz bin 750 işçinin işine son vererek geçtiğimiz yıl işçilerin Ramazan Bayramı'nı zehir eden Adana'nın CHP'li başkanı Zeydan Karalar'ın Kurban Bayramı öncesi de yine bin 500 çalışanın işten çıkaracağını söyleyerek "Karalar'ı uyarıyoruz. Arkadaşlara bayramı zehir etme" dedi.