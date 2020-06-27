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'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! 'da yürek burkan olay...

'da, Yükseköğretim Kurumu Sınavı için ailece, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın kullandığı otomobille yola çıkan Ayşe-Songül Bozdağ kardeşler, geçirdikleri trafik kazası nedeniyle sınava giremedi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Atakent Mahallesi Afetevleri Caddesi'nde meydana geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 12:43 Son Güncelleme: 27.6.2020 12:48 ABONE OL
YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...

Ayşe- Songül Bozdağ, YSK'ya girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmek için anne Remziye Bozdağ ve erkek kardeşleri Hüseyin Bozdağ ile birlikte, babaları Aldülmelik Bozdağ'ın idaresindeki 33 HF 976 plakalı otomobille yola çıktı. Ancak baba Bozdağ'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı.

YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...

Hurdaya dönen araçta sıkışan baba, anne, erkek kardeş ve Ayşe- Songül Bozdağ, vatandaşların ihbarıyla gelen CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...

Vatandaşlar, çimenlerin üzerine yatırılarak ilk müdahaleleri yapılan yaralılara, güneşten etkilenmemeleri için evlerinden getirdikleri havlularla gölgelik yapmaya çalıştı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...

OKULA 200 METRE KALMIŞTI

Ayşe-Songül Bozdağ'ın babalarının kullandığı otomobilin kaza yapması sonucu yaralandıkları kazanın, sınava girecekleri Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 200 metre mesafede olduğu ortaya çıktı.

Hastanede tedavi edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...
YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...

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YKS'ye gireceği okula yalnızca 200 metre kalmıştı! Adana'da yürek burkan olay...
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