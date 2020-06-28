Araç alacaklar dikkat! İkinci el araç fiyatları nasıl olacak?

Türkiye'de ikinci el otomobil talebinde artış devam ediyor. OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda sıfır araca karşı bir satın alma iştahı olduğunu, bunun da uygun faiz ortamı ve şu andaki kur seviyelerinden kaynaklandığını söyledi.

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu: "Araç bulunurluğunun eylülde artmasını bekliyoruz. Çünkü fabrikalar, yan sanayi ve tedarik zinciri ancak eski hızına eylül ayı ile birlikte ulaşabilir. Bu 1-2 aylık bir zaman. Bu zaman diliminden sonra istenilen aracın 1-2 ay beklenmeden bulunabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla sıfır araç bulunurluğu yeteri seviyeye geldikten sonra ikinci elde de bir fiyat dengelenmesi olur" - "Ama şunun da altını çizmek istiyorum; genç ve dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yani geçmiş dönemden bugüne kadar neyin fiyatı düştü ki bugün 'ileride ikinci el fiyatları düşer' diyebilelim"