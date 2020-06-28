En büyük hayalimiz gerçek oldu

Türkiye'de ilk çift kol, yüz, dünyada ilk kez kadavradan rahim naklini gerçekleştiren Prof Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, rahim nakilli Derya Sert'in annelik serüvenini SABAH'a anlattı."Ömer Özkan" adı verilen bebeğin dünyaya gelmesinin gururunu yaşayan Özkan çifti, "9 yıl boyunca hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadık. Başaracağımızı en baştan biliyorduk" dedi.Rahmi olmadığı için hamile kalamayan ve o dönem 23 yaşında olan Derya Sert'e 8 Ağustos 2011'de kadavradan rahim nakleden Ömer Özkan ve Özlenen Özkan, Derya Sert'in 4 Haziran'da hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında "Ömer Özkan" adı verilen bebeği dünyaya getirmesinin mutluluğunu yaşıyor. Özkan çifti, Derya Sert'in hamile kalmasının ardından onu bir bebek gibi bakıp dünya tıp tarihine geçecek çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Koronavirüs salgını döneminde ise çok dikkatli davrandıklarını da belirten Prof. Özlenen Özkan, "4 Haziran günü öğle vakti doğum başladı. Tüm ekip çok heyecanlıydı. Bebek sezaryenle alındı. Ömer bebeği ellerine alırken tüm ekip alkışla birlikte sevinç gözyaşlarına boğuldu. Bir anne olarak ben de gözyaşlarımı tutamadım. Onu hep motive ettim. Hamilelik bize çok uzun geldi. Bizi bayağı bir yordu. Kendi hamileliğimde bu kadar gün saymamıştım. Sanki hiç geçmiyor gibiydi. Hafta hafta saydık. Kendim anne olmuş gibi belki daha fazla mutlu oldum. Gururluyuz ve mutluyuz." diye konuştu.Prof. Dr. Ömer Özkan, çift kol, yüz ve rahim naklinin ardından Derya Sert'in bebeğini dünyaya getirmesi ile birlikte en büyük hayalinin de gerçekleştiğini söyledi. Yaklaşık 9 yıldır Derya Sert'in doğumu için çalıştıklarını belirten Prof. Özkan, "En büyük hayalim gerçekleşti. Süreç yorucu idi ancak bebek elimize gelince bütün yorgunluklarımız son buldu. Bebek doğunca ailemize bir üye katılmış gibi oldu" ifadelerini kullandı.Çiçeği burnunda baba Mustafa Sert ise eşi Derya ile birlikte 9 yıl boyunca bu mutluluğu beklediklerini söyledi. Bu süre içinde çok sıkıntı çektiklerini belirten baba Sert, "Bazen ağladık, bazen güldük. Ben hep eşimin yanında oldum. Bebek dünyaya gelince ben de sevinç gözyaşlarına boğuldum. Yaşadığım duyguları kelimelerle anlatmam imkansız. Kuvözde izliyorum. Bebeğimiz Ömer Özkan'ı kucağıma almayı dört gözle bekliyorum. Antalya'ya iki kişi geldik. Anamur'a üç kişi döneceğiz. Kendimizi rüyada gibi hissediyoruz. Hayallerimizi gerçek oldu" diye konuştu.Ömer-Özlenen Özkan çiftinin, Derya Sert'in anne olduğu anlarda yaşadığı duygu dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ameliyat ekibince çekilen görüntülerde, çok heyecanlı olan akademisyen çiftten Ömer Özkan'ın duygulanması, Özlenen Özkan'ın ise mutluluktan ağlaması yer alıyor.Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın kurdukları ekiple, kompozit doku nakli serüveni, Aydın'da yaşayan Cihan Topal'a 25 Eylül 2010'da gerçekleştirdikleri çift kol nakliyle başladı.Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz 1 aylıkken çıkan yangında yüzünün büyük bir kısmı yanan Uğur Acar'a 21 Ocak 2012'de Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren çift, ardından Turan Çolak, Recep Sert, Salih Üslün ve Recep Kaya'ya da yüz nakli yaptı. Rahmi olmadığı için hamile kalamayan ve o dönem 23 yaşında olan Derya Sert'e 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakleden Özkan çifti, Derya Sert'in 4 Haziran'da hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında "Ömer Özkan" adı verilen bebeği dünyaya getirmesinin mutluluğunu yaşıyor.