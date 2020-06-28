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’nın kalbine Ay-Yıldız

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Nurhak Dağı’nın kalbine Ay-Yıldız
Kahramanmaraş'taki 3090 rakımlı Nurhak Dağı'nın 1923'üncü metresine 2 bin 23 metrekarelik alana taş, çakıl ve kireç kullanılarak Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı anısına Ay-Yıldız yapıldı. Nurhak Kaymakamı Cihat Koç'un başlattığı ve ilçedeki askeri polis, güvenlik korucusu, bekçinin yanında toplumun tüm kesimlerden vatandaşların da katılımıyla inşa edilen Ay-Yıldız, bölgeden rahatlıkla çıplak gözle görülebiliyor.
Nurhak Dağında bir dönem PKK Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde 'Güneybatı Tolhindan' eyaleti adı verdiği kamp alanında 100-200 arasında terörist kalıyordu. Öte yandan 31 Mayıs 1971'de de bu dağın uzantısında Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) mensupları Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoğan güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmada öldürülmüştü.
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Nurhak Dağı’nın kalbine Ay-Yıldız
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