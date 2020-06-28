Şehidin kanı yerde kalmadı: 9 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale get-i rildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi. Öte yandan Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çıkan çatışmada 6 terörist öldürüldü.