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Şehidin kanı yerde kalmadı: 9 terörist öldürüldü

ANKARA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale get-i rildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her mağaraya giren, her taşın altına bakan komandolarımız bölgede gizlenen 9 PKK'lı teröristi daha bularak etkisiz hale getirdi" ifadesine yer verildi. Öte yandan Suriye'nin Tel Rıfat ilçesinde YPG/PKK ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) arasında çıkan çatışmada 6 terörist öldürüldü.
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Şehidin kanı yerde kalmadı: 9 terörist öldürüldü
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