Adaylar, önlemlerle salonlara alındı

YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleriyle sınava geldi. Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra adaylardan talep edenlere sınav süresince maskelerini çıkarma imkanı tanındı. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Veliler çocuklarını okul bahçesi dışında bekledi. Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için görevliler tarafından yönlendirildi. Kovid-19 durumu olan adaylar tüm sınav merkezlerinde hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alındı.