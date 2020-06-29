Bakan Akar: Kara Kuvvetleri ülkemizin gurur kaynağı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2229'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında temelleri atılan ve Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetleri'nin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.