Evlat nöbetinde 300 gün doldu

Diyarbakır'da Hacire Anne'nin 3 Eylül günü başlattığı evlat nöbeti 300'üncü gününe girdi. Türkiye'den, Avrupa'dan destek ziyaretlerin yapıldığı annelerin Kandil'e direnişi sayesinde 13 aile evladına kavuştu. Kısa sürede çığ gibi büyüyen HDP önündeki oturma eylemini tüm tehditlere rağmen 140 aile sürdürüyor.Hacire Akar ile başlayan ve kısa sürede 140 aileye yükselen eylemde bugüne kadar Hacire Akar, Hatice Ceylan, Hüsniye Kaya, Halime Kadran, Necla Açan, Aslıhan Eşrefoğlu, Gevriye Ayhan, Melik Aslan, Muhteber Birlik, Cahide Alkan, Şahize Altınkaynak, Naime Dalmış ve Sait Açar olmak üzere 13 aile çocuğuna kavuştu. Aileler her fırsatta eylemlerin günlere bağlı olmadığını, yıllar sürse de çocuklarına kavuşacakları ana kadar eylemi sürdüreceklerini vurguladılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, BBP (Büyük Birlik Partisi) Lideri Mustafa Destici, Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Tomas Zdechovsky, 9 ülkenin Ankara büyükelçisi, şehit aileleri, çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri siyasetçiler, sanatçılar, Ankara ve İstanbul'da görev yapan anne gazeteciler, üniversiteliler, din adamları, kanaat önderleri, 150 aşiret lideri, yazarlar, onlarca sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile toplumun her kesiminden duyarlı vatandaşlar annelere destek ziyaretinde bulundu.BU süre içerisinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde destek eylemleri, basın açıklamaları yapılırken, binlerce kişi anneleri ziyaret ederek destek verdi. Ancak yerel seçimlerde HDP ile birlikte hareket eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener annelerin sesini duymadı.YAKLAŞIK 5 yıl önce vatani görevini yapmak üzere birliğine giderken Tunceli Pülümür'de kaçırılan Gaziantepli asker Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş da HDP Diyarbakır İl Binası önündeki evlat nöbetine eşi Songül Altındaş ile birlikte katıldı. Evlatları PKK tarafından kaçırılan anneler ile birlikte 300 gündür Kandil'e karşı direnen Şevket Altındaş, ailelerin evlat nöbetinde yaşadıkları ve PKK, HDP ile Kandil'in gençleri nasıl kandırdığını anlattığı 'Çadırdan Dünyaya' isimi kitabında örgütün iç yüzünü anlatıyor. Altındaş, bölge halkının PKK-HDP yüzünden yaşadıklarını evlat nöbetinde akşamları kaldığı yerde kaleme alarak 300 sayfalık kitap haline getirdiğini anlattı.