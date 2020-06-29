İki işçiyi şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Üç teröristin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol inşaatında çalışan işçilere yönelik düzenlenen ve 2 işçinin şehit, 8 işçinin ise yaralandığı terör saldırısının failleri olduğu belirtildi.Bakanlık, ikna çalışmaları sonucu biri gri listede yer alan 3 teröristin de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde 24 sığınak ve mağara içinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon başarıyla sürürülüyor.