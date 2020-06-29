İki işçiyi şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Üç teröristin, 8 Haziran'da Belbuka yaylasında yol inşaatında çalışan işçilere yönelik düzenlenen ve 2 işçinin şehit, 8 işçinin ise yaralandığı terör saldırısının failleri olduğu belirtildi.
Bakanlık, ikna çalışmaları sonucu biri gri listede yer alan 3 teröristin de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bir PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Öte yandan Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında, Haftanin bölgesinde 24 sığınak ve mağara içinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon başarıyla sürürülüyor.