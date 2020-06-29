Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan'dan çok çarpıcı antikor açıklaması! Dikkat çeken rakam...

"GENÇLER ÇOK RİSKLİ"

Prof. Dr. Özkan, yoğun bakım hasta sayılarında artış yaşanmasına rağmen, genele göre bir düşüşün olduğunu ve ölümlerin de bu nedenle azaldığını düşündüğünü söyleyerek, "Bu kontrol ve koruma yöntemleriyle ilişkilidir. Gençler çok riskli. Gençler hastalığı hafif geçirdiklerini düşünüyorlar ancak, bağışıklık sistemlerini ve hastalığı nasıl geçireceklerini bilmiyorlar. Bunun kimse için garantisi yok. Eğer semptom göstermeden hastalığı geçiyorsak, başkalarını bulaştırma ihtimali o kadar yüksektir. Bu yüzdem gençlerin daha özen göstermesi, çocuklara ve yetişkinlere örnek olması gerekiyor" dedi.