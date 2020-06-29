Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Son dakika: toplandı!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı, koronavirüs süreci sonrası ikinci kez yüz yüze gerçekleşiyor.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:25 Son Güncelleme: 29.6.2020 15:40 ABONE OL
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.15'te başladı.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı ele alınacak.

Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca'nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

GEREK DUYULURSA YENİ KARARLAR ALINACAK

1 Temmuz'da atılacak yeni adımlarla birlikte tüm normalleşme süreci ve hala atılmayan adımlar da gözden geçirilecek ve gerek duyulması halinde bazı yeni kararlar alınacak.Toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye gidişlere hala izin vermemesi, turizm sektöründeki durum ve önümüzdeki süreçteki beklentiler de değerlendirilecek.

LİBYA'DA SON DURUM ELE ALINACAK

Kabinede Libya'daki son durum da ele alınacak. Kurmaylar, Başkan Erdoğan'a son durumlarla ilgili sunumlar yapacak ve değerlendirmelerini sunacak.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor! 1 Temmuz'da atılacak adımlar belirlenecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA