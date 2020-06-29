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Uzman isim A 'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir

Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. , son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A canlı yayınında değerlendirdi. Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 22:53 Son Güncelleme: 29.6.2020 22:56 ABONE OL
Uzman isim A Haber'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Uzman isim A Haber'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir | Video

Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Özen, dezenfektan yerine ise vatandaşların kolonyayı tercih etmesini önerdi.

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Uzman isim A Haber'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir
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