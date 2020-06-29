Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Meltem Özen, son açıklanan verilerin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Uzman isim A Haber'de açıkladı: Vaka sayıları böyle devam ederse yasaklar geri gelir | Video

Özen, rakamların böyle devam etmesi durumunda önlemlerin yeniden geri geleceğini ifade etti. 1 Haziran itibariyle kademeli normal hayatın bu rakamlara bakıldığında başarılamadığını söyleyen Özen, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu belirtti.

Özen, dezenfektan yerine ise vatandaşların kolonyayı tercih etmesini önerdi.