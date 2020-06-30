HDP’liler ‘kızını vermiyoruz’ diyerek bizi kovdu

Diyarbakır'da PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için annelerin HDP İl Binası önünde devam eden oturma eylemine bir anne daha katıldı. 5 yıl önce Kurban Bayramı'nda kaçırılan 15 yaşındaki kızı için eyleme katılan anne Hanım Dalçiçek, "Kızımı kurtarmak için HDP'ye gittik, 'kızını biz vermiyoruz' diyerek bizi kovdular" ifadesini kullandı. 'Evladımı almadan buradan kalmayacağım' diyen anne, kalan çocuklarına zarar verilmemesi için İstanbul'a göç etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Anne. Hanım Dalçiçek'in de katılımıyla 301'inci gününde evlat nöbetindeki ailelerin sayı 141'e yükseldi.Dalçiçek, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 5 yıl önce gezmek için Kurban Bayramı'nda evden çıkan 15 yaşındaki kızı Sema için eyleme katıldı. Dalçiçek, lise birinci sınıf öğrencisi olan kızının Kurban Bayramı'nda gezmek için evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını belirterek, kızını her yerde aradığını ancak izine rastlamadıklarını söyleyerek "Annelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce eyleme katılmaya karar verdim. Kızımı HDP'liler kaçırdı, ben bu yüzden buraya geldim. Kızımı bıraksınlar, gelsin" dedi.Eyleme katıldıktan sonra kızına seslenen anne Hanım Dalçiçek, "Gel, teslim ol. Biz seni özledik. Senin için buradayım. Gelmezsen, buradan gitmiyorum" ifadelerini kullandı.