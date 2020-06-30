JÖH’den hainlere darbe

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'daki terör operasyonunda ise, 8 kişi tutuklandı. Terör örgütü PKK'ya yönelik iç güvenlik ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Van kırsalında da başlatılan operasyonlar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât birlikleri ile jandarma komandoların katıldığı operasyonda, 3 PKK'lı teröristin saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Hava destekli operasyonda, PKK'lı 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Diyarbakır merkezli 7 kentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor, 34 şüphelinin sorgusu devam ediyor.