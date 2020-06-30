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Onlarca kilo ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca yurtdışından temin ettiği maddeyi İstanbul ilinde piyasa sürme hazırlığında olan A.A. düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, 15 kilo Kokain ile 61 kilo Skunk ele geçirildi. A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:31 ABONE OL
Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. isimli şahsın yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; A.A. isimli şahsı 6 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı ve şahsın uyuşturucu maddeleri Kartal ilçesinde bulunan bir dairede depoladığı tespit edildi.

BAGAJDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; örgüt lideri (A.A.)'yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı. Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo Kokain ile 61 kilo Skunk ele geçirildi.

(A.A.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine çalışmalara devam etmektedir.

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Onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi
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