Terörle mücadelede ikna başarı getirdi

PKK son yıllarda yerli ve milli SİHA ve İHA'lar ile desteklenen yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarla darbe üstüne darbe aldı. TSK ve MİT'in nokta operasyonlarıyla son 4 yılda 251'i üst düzey, 17 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken imha edilen depolarla lojistik ağı çöken ve bitme noktasına gelen örgüte katılım da her geçen gün düşüyor. 2016'de örgüte katılan sayısı 703 iken, 2017'de 161'e, 2018'de 136'ya, 2019'da ise 108'e kadar geriledi. Bu yılın ilk 5 ayında ise bu rakam 9 oldu. Tüm bunların yanı sıra güvenlik güçlerinin de aileleriyle işbirliği yaparak, birçok teröristi teslim olmaya ikna etmesi örgüte en büyük darbeyi vurdu. Bu işbirliği sonucu 2016'da 49, 2017'de 135, 2018'de 165, 2019'da 273, yılbaşından bu yana ise 91 örgüt mensubu, kaçarak teslim oldu. Böylece 2016'dan bu yana teslim olanların sayısı ise 712'ye ulaştı.16 yaşındayken kandırılarak PKK'ya katılan ve 6 yıldır dağda olan N.Ö gri kategoride aranırken, 5 Şubat 'da Şırnak Silopi'de teslim oldu. N. Ö., "Giderseniz işkence yaparlar" diye yalan söylüyorlardı. Teslim olan pişman olmaz" dedi.