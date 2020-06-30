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Yarın gerçekleşecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde detaylar belli oldu

formatında 6'ncısı düzenlenecek zirveye, Cumhurbaşkanı , Rusya Devlet Başkanı ve katılacak. Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların ele alınması bekleniyor

AA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 20:01 ABONE OL
Yarın gerçekleşecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde detaylar belli oldu

Astana formatında 6'ncısı düzenlenecek "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı, video konferans yöntemiyle yapılacak.

İletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani video konferansla katılacak.

Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor.

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Yarın gerçekleşecek Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde detaylar belli oldu
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