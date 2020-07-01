AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Türk donanmasıyla şaka olmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı ardından gündemi değerlendirdi. Cumhur İttifakı'nın FETÖ mücadelesinde son derece kararlı olduğunu belirten Çelik, Libya konusunda Fransa'nın tutumunu eleştirdi, İsrail'e "İlhaktan vazgeç" çağrısı yaptı. Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:Darbeci Hafter milislerinden kurtarılan toplu mezarlar uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Burada garip olan, Fransa'nın darbeci Hafter'in işlediği cinayetlere destek veren Fransa'nın ikide bir çıkıp Türkiye'yi suçlaması. Sayın Macron'a ifade etmek isteriz Libya'da suç işliyorsunuz. Geçmişte Ruanda'da yaptıklarınızı tekrar ediyorsunuz. Bütün bunları düşünmeden Türkiye'yi suçlamaya kalkmaları aynı basiretsizliği göstermeye devam ettiklerini gösteriyor. Şimdi Hafter sahada yenildikten sonra böyle bir tavır içerisine giriyor.Türkiye meşru yönetime destek vermeye devam edecektir. Fransa Ruanda'da yaptığı hatanın aynısını Libya'da yapmasının utancını yaşayacaktır.İsrail 67 öncesindeki statükoyu nasıl yok ettiyse, sadece protestolarla İsrail'in durmayacağı açıktır. Küresel düzeni yok etmeye yönelik bir tutum ortaya koyduğunu herkes biliyor. Batı Şeria'nın ilhakına karşı dünya ayağa kalkmazsa İsrail uluslararası düzenin bütün meşruiyetini yok edecektir. Uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir İsrail hükümetiyle karşı karşıyayız. Bu her zaman gündemimizdedir. İsrail'i Batı Şeria'nın ilhakından vazgeçecek adım atmaya çağırıyoruz. İsrail hükümetinin bundan sonra hiçbir hukuk ve prensip tanımayacağını gösteren bir tutumdur.