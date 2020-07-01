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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Türkiye'den 'a tıbbi yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelerden 'a tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak 'dan havalandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 07:29 Son Güncelleme: 1.7.2020 07:31 ABONE OL
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım

Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadelesine destek amacıyla Irak'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi.

Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.

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Başkan Erdoğan talimat vermişti! Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım
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