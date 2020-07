İşte 27 maddelik baro düzenlemesi

- Avukatlara duruşmalarda cübbe giymek koşuluyla kılık ve kıyafet konusunda serbestlik tanınacak- Her baro Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nda üç delege ve bir başkanla temsil edilecek- Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukat bir araya gelerek ikinci, üçüncü veya dördüncü bir baro kurabilecek- Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak- Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecekAK Parti baroların vesayetine son verecek 27 maddeden oluşan düzanlemeyle ilgili teklifini dün TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifle birlikte avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatla çoklu baro kurulacak. Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacak. Avukat sayısının iki binin altına düşmesi halinde TBB, barodan asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak isteyecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse TBB, baronun tüzel kişiliğine son verecek Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.Avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak. Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek. Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, meslek sırrını saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, kayıtlı olduğu baro başkanına veya yönetim kuruluna, bunlar tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek, dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde baro başkanı, yönetim kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin davetine uymak zorunda olacak. Yazılı zorunluluğa uymayan avukat hakkında, kayıtlı olduğu baro yönetim kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası verebilecekMesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacak. Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulu tarafından bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.Teklifle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanıyor. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak. Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilecek. Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında; TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.Her baro, baro başkanı dahil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle TBB Genel Kurulunda temsil edilecek. Buna göre TBB Genel Kurulu'na 138 ile en çok delege gönderen İstanbul Barosu'nun delege sayısı 14'e, Ankara Barosu'nun 53 olan sayısı 7'ye, İzmir Barosu'nu 30 olan delege sayısının 5'e düşmesi bekleniyor. Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Yine Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci, hal hakem heyetleri ile il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak.YASA teklifi ile ilgili Meclis'te basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bu düzenlemeyi baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadıkları için yaptıklarını ifade etti. Avukatlık sayısında artışa dikkat çeken Özkan, "Avukatların yine mesleğe kabulünden sonra baroların, gelişen hukuki konularda avukat meslektaşlarımızı, meslek içi eğitimle onları, gelişen hukuki konulara hazırlayamadıkları görülmüştür.İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında sandığa teveccühün yüzde 40-45 oranında azaldı. Bu barolarda toplam avukatların yaklaşık yüzde 20'sinin oyunu almak suretiyle baro başkanı, baro yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Barolar Birliği delegasyonu belirleniyor. Bu antidemokratik durum baroları, Anayasa ve yasada yer alan görevleriyle uğraşmak, avukatların sorunlarının çözümüne odaklanmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak, Türkiye'yi uluslararası alanda hukuk ihtilaflarının çözüm merkezi haline getirmek yerine, siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirdi" diye konuştu.AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın basın toplantısında rakamlarla anlattığı barolardaki temsil adaletsizliği dikkat çekici. Mehmet Durakoğlu, oyların yüzde 30.7'sini alarak İstanbul Barosu Başkanı seçildi. İstanbul Barosu'nda avukatların yüzde 69.3'ü temsil edilmiyor. Özkan Yücel ise oyların yüzde 32.6'sını alarak İzmir Baro Başkanı oldu. İzmir Barosu'nda ise avukatların yüzde 67.4'ü temsil edilmiyor. Benzer bir tablo Ankara ve Antalya'da da var.İSTANBUL Adalet Sarayı'nda daha önce 22 ve 23 Haziran'da eylem yapan bazı avukatlar, üçüncü kez toplandı. Polis ekipleri meydanın bir bölümünü kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Sloganlar ve marşlar eşliğinde çoklu baro sistemine geçilmesini protesto eden avukatlar adına İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu konuşma yaptı. Eyleme katılanlara teşekkür eden Durakoğlu, avukatlık yasasının değişmesi gerektiğini kabul ettiklerini ancak çoklu baro sistemine karşı olduklarını dile getirdi. Durakoğlu, avukatları cep telefonu mesajıyla adliyede eyleme katılmaları için çağırmıştı.