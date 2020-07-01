Kanal İstanbul’un 3 etabı onaylandı

Kanal İstanbul'un çevre düzeni plan değişikliği ile imar planlarının 3 etabı onaylandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 etabı onaylanan Kanal İstanbul Projesi'nin çevresini oluşturan imar planları, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerindeki yaklaşık 133 milyon 640 bin metrekareyi kapsıyor.Planlama alanının yaklaşık yüzde 52'si "yeşil alan, yol, sosyal donatı alanları" olarak kullanılacak.Yatay mimari esas alınarak yapılacak konutlar, zemin+3 kat olacak.Sosyal donatı alanlarında ise yapı yükseklikleri zemin+3, zemin+4 kat olarak belirlenecek, böylece yüksek katlı binaların yapımı engellenecek.İmar planlarıyla ulaşım şeması oluşturularak, Kanal İstanbul'un, yapılacak karayolu, metro ve raylı sistemlerle İstanbul merkezine ve şehirler arası yollara bağlanabilmesini sağlayacak güzergahlar da belirlendi.