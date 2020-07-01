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'den açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Harekatı ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. 'den yapılan açıklamada, "Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. ’nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor." denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 12:34 Son Güncelleme: 1.7.2020 13:00 ABONE OL
MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Harekatı ile ilgili önemli bir açıklama daha yayınladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , operasyonun başarı ile devam ettiği bildirildi.

MSB'DEN PENÇE KAPLAN PAYLAŞIMI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kahraman Topçularımız, Komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor.

DEVRİYE AÇIKLAMASI DA GELDİ

Öte yandan MSB'den bir açıklama da İdlib'deki devriye ile ilgili yapıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 19'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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MSB'den Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması
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