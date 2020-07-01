Örgüt elebaşının yakın koruması yok edildi

Zerife Kıran, Demokratik Toplum Partisi (DTP) gençlik kollarındayken PKK propagandasından tutuklandı. Bir yıl sonra tahliye olan Kıran, isim değiştirerek Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) olan genel başkanlığını Selahattin Demirtaş, başkanvekilliğini de Gülten Kışanak'ın yaptığı partinin, aralarında Pervin Buldan ve Sebahat Tuncel gibi isimlerin de yer aldığı 20 kişilik Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) girdi. BDP çatısı altında PKK propagandasindan tekrar tutuklanan Kıran, 6 yıllık hapis cezası onanınca, PKK'ya katıldı. Kandil'e gittiğinde örgüt kameralarına "TC askerine karşı savaşmak için geldim" diye demeç verdi. Kıran, örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın başındaki Zozan Çevlik'in yakın korumalığına getirildi. Kıran, TSK'nın yürüttüğü Pençe-Kaplan Harekatı kapsamında, 25 Haziran'da Haftanin bölgesindeki kampa F-16'larla düzenlenen hava harekatında yanındaki "Amara Roj" kod adlı Mizgin Tagay, "Memyan Koçer" kod adlı Abdullah Dündar ve "Zerya Mahir" kod adlı Derya Çavuşoğlu ile birlikte etkisiz hale getirildi.