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SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan 'ndeki facia için açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'nde yaşanan kaçak faciasına ilişkin açıklamalar geldi. Soylu çelişkili ifadelerin tenkede o botta 55-60 göçmenin olduğu noktasında bir değerlendirme ile arama çalışmalarının başladığını belirtti. İşte Soylu'nun son dakika açıklamaları;

Giriş Tarihi: 1.7.2020 09:52 Son Güncelleme: 1.7.2020 11:11 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Soylu'dan Van Gölü'ndeki facia için açıklamalar

"Van Gölü'nde göçmen faciasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Soylu Gerek köylülerle ve muhtarla yapılan mülakatlar gerek kendisiyle yapılan mülakatlar neticesinde teknenin içerisinde 55-60 göçmenin olduğu noktasında bir değerlendirmeye ulaşıldı. O sırada sayın Cumhurbaşkanına bu bilgiyi anında ilettim.

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6 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI! 11 KİŞİ GÖZALTINDA

O sırada ilgili kurtarma ekipleri AFAD, UMKE ve bunun için yetiştirilmiş JAK timleri bütün arama kurtarma çalışmalarına başladı. Dün itibarıyla kamuoyuna bilgi vermişti valimiz. Dün itibarıyla 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Bu sabah bu sayı arttı. Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik.

6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltında.

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EKİPLER HER İHTİMALE HAZIRLIKLI BİÇİMDE ÇALIŞACAK

Tabi temennimiz sayının düşündüğümüz gibi çok olmaması. Buna çelişkili ifadeler sonrasında biz ulaştık ama öyle olmamasını dileyerek her ihtimale hazırlıklı olacak şekilde gerekli tüm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Biz de olay yerine birazdan intikal edeceğiz. Tekrar ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde inşallah buradaki karmaşık bilgileri de netleştirerek elimizdeki bütün imkanları arama kurtarma noktasında seferber edeceğimizi beyan etmek istiyorum."

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