Bilim Kurulu üyesi Prof. açıkladı: Gelenek, göreneklerimizle ilişkili vakalarımız fazla

'KORONAVİRÜS FIRSAT VERİNCE KAFASINI KALDIRIYOR'



Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını da değerlendiren Prof. Dr. Kara, insanların belli bir süre kurallara uyduktan sonra akıl ve uyum olarak yorulabildiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz sanki yeni normallere geçerken 'virüs gitti, her şey bitti' diye düşündük. Halen de böyle düşünülebiliyor. Virüse fırsat verdiğimizde o virüs kafasını kaldırabiliyor. Biz mutlak ve mutlak mesafeyi, aramızdaki bariyeri sağlamalıyız. 'Virüs gitti' diye düşünmemeliyiz, çok kolaylıkla yayılabiliyor. Bizim geleneklerimiz çok güzel; ama bir örnek kişi koronavirüs tanısı almış, hastanede yatmasını gerektirecek bir durumu yok, 'evde 14 gün izole kalacaksın' diyorsunuz, bunu duyan 'geçmiş olsun' ziyaretine geliyor. Böyle çok yeni vakalar çıkıyor, acıyı paylaşmak lazım; ama bu paylaşım sırasında dikkatli olmak lazım. Bizim bu dönemde bunlara dikkat etmemiz lazım. Bizim gelenek, görenek ve alışkanlıklarımızla ilişkili vakalarımız bir miktar fazla; bu iyi mi? Aslında kötü. Bir de iyi noktası var; biz buralarda önlem alırsak hızla rakamlar aşağı inebilir. Mesafeye, maskeye, el hijyenine çok dikkat etmek lazım."