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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı , günübirlik çalışma ziyareti kapsamında gittiği 'dan yurda döndü.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 01:15 ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.45'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Erdoğan'ı havalimanında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat baş başa görüştükten sonra resmi çalışma yemeğine katılmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan yurda döndü
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