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'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Bölgesi'ndeki 4 ilde sağanak beklendiği bildirildi. Erzurum, Kars ve çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, Erzincan çevresinin de sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 11:14 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:33 ABONE OL
Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bölgede, Erzincan çevresinin de sağanaklı olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR DA OLACAK

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

SICAKLIKLAR

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Ağrı'da 10, Erzurum'da 12, Erzincan'da 15, Iğdır'da 16 ve Tunceli'de 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 25, Erzurum ile Kars'ta 24 ve Ardahan'da 23 derece olması öngörüldü.

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Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak bekleniyor
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