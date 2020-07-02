Düğüne gider gibi gittiler

Barış Pınarı harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Rasulayn'a gidecek olan Diyarbakır'daki Silvan İlçe Komando Alay Komutanlığı'nda görevli 268 komando için uğurlama töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda komando andı okundu. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gittiklerini belirterek, "Enkazların altında hep siz vardınız, mesleğe başlarken ettiğiniz yeminle vatanı emanet aldınız. Burada Diyarbakır'ı Lice'yi, Kulp'u, Hani'yi emanet aldınız. Şimdi de yanı başımızdaki coğrafyada masumların hakkını ve gözyaşını emanet almaya gidiyorsunuz. Bu emaneti almaya hazırsınız. Kan ve gözyaşının sel olduğu coğrafyaya Allah'tan başka kimimiz var diyen masumlara yetiştik. İnşallah 6 ay sonra vazifesini hakkıyla yerine getirmiş bir birlik olarak sizler burada coşkuyla karşılayacağız" dedi.Jandarma kıdemli başçavuş Fatih Mehmet Bingöl de, gurur ve hüznü aynı anda yaşadıklarını bölgedeki oyunları bozmaya gittiklerini belirterek, "Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz" dedi. Jandarma astsubay çavuş Ali Taf da, "Biz 'Vatan canım sana feda derken' boşuna demiyoruz. Vatan uğruna gidiyoruz, şehit olursak orada cennete gideceğimizi biliyoruz" dedi. Törenin ardından Mehmetçikler, aileleri tarafından asker selamıyla uğurlandı.