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Kaçırılan kızı için ’ye dava açacak

Giriş Tarihi: 2.7.2020 ABONE OL
Kaçırılan kızı için HDP’ye dava açacak
Kızı, HDP aracılığı ile Kandil'e kaçırılan baba Mehmet Laçin HDP'ye 2 milyon liralık dava açmaya hazırlanıyor. Laçin, İzmir'de HDP İl Başkanlığı önünde devam ettiği evlat nöbetinde defalarca HDP'nin İzmir'deki binasına gittiğin anlatarak, "Kızımın HDP tarafından dağa kaçırılmasıyla ilgili 2 milyon lira değerinde tazminat davası açacağım. Gerekli hukuki çalışmaları tamamladık, önümüzdeki günlerde adliyeye başvurumuzu yapacağız. Kızımın bunlar tarafından PKK'ya gönderildiğinin delilleri var. Kızımı geri getirsinler malım mülküm neyim varsa vereceğim" dedi.
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Kaçırılan kızı için HDP’ye dava açacak
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