Kızılay’ın vekaletle kurban kesim bedeli ‘bin 50 lira’

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2020 yılı vekaletle kurban kesim bedellerini açıkladı. "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" diyerek kampanyayı duyuran Kınık, Türkiye dahil 16 ülkede toplam 149 bin hisse kurban kesimi hedeflendiği söyledi. Kınık, "Başlatılan kampanya ile vekaleti alınacak kurban hisseleriyle yurt içi ve yurt dışında 4 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. 2020 yılı talihsiz bir yıl oldu. Gecen sene 50'ye yakın ülkede gerçekleştirdiğimiz kurban organizasyonumuzu bu sene sadece açlığın kıtlığın ve savaşın vurmuş olduğu 16 ülkede gerçekleştireceğiz. Bu sene yurt içerisinde 50 bin civarında hisse yurt dışında da 100 bin hisse ile toplamda 150 bin hisse ile bir organizasyon hedefliyoruz" dedi. Kınık, "Yurt içi için bin 50 TL, Yurt dışı için 850 TL olarak belirledik. Yurt içi ve Yurt dışı kurban bedellerinin farklı olması, yurt dışındaki tedariklerle ilgili fiyatların, dünyanın farklı yerlerinde farklılık arz etmesinden kaynaklanıyor" dedi.