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'da zehir tacirlerine operasyon! 90 kilo 400 gram ele geçirildi

'nın Doğanhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 90 kilo 400 gram ele geçirildi, gözaltına alınan tarla sahibi tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 12:52 Son Güncelleme: 2.7.2020 12:52 ABONE OL
Konya'da zehir tacirlerine operasyon! 90 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde bir kişinin tarlasına Hint keneviri ektiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tarlada yaptıkları incelemede 3 kilogram kubar esrar buldu. Bölgedeki araştırmayı genişleten ekip, tarlaya yaklaşık 800 metre mesafedeki çöplük olarak kullanılan alanda ise kurumaya bırakılmış 87 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi.

Bulunan 90 kilo 400 gram kubar esrara jandarma ekiplerince el konulurken, tarla sahibi Ramazan M. (38) gözaltına alındı.

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Konya'da zehir tacirlerine operasyon! 90 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
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