Silah yok, konvoy yok, halay yok! Bursa'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...

Bursa'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi. Şehirlererası Otobüs Terminali'nde görev yapan polis ekipleri ve bekçiler aileleri uyardı. Gençler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatani görevlerine gönderildi.