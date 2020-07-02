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Silah yok, konvoy yok, halay yok! 'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...

'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi. Şehirlererası Otobüs Terminali'nde görev yapan polis ekipleri ve bekçiler aileleri uyardı. Gençler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatani görevlerine gönderildi.

İHA
Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:51 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:11 ABONE OL
Silah yok, konvoy yok, halay yok! Bursa'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...

'da asker uğurlamasında yaşanan kalabalık görüntülerine polis izin vermedi. Şehirlererası Otobüs Terminali'nde görev yapan polis ekipleri ve bekçiler aileleri uyardı. Gençler maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak vatani görevlerine gönderildi.

Silah yok, konvoy yok, halay yok! Bursa'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...

81 il genelinde askerlik görevini yapmak için toplanan vatandaşların otogarlarda oluşturduğu görüntüler Türkiye gündemine damga vurmuştu. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görev yapan polisler ve bekçiler, aileleri sürekli uyardı.

Silah yok, konvoy yok, halay yok! Bursa'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...

Dün akşam saatlerinde başlayan asker uğurlama yoğunluğu geç saatlere kadar sürdü. Ancak polisin aldığı tedbirler ile vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları dikkat çekti.

Silah yok, konvoy yok, halay yok! Bursa'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...
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Silah yok, konvoy yok, halay yok! Bursa'da sosyal mesafeli asker uğurlaması...
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