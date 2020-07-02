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: duyurdu! Yeni dönem başlıyor...

haberi: , jandarma ve emniyetteki yeni dönemi duyurdu. Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 14:03 Son Güncelleme: 2.7.2020 14:18 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yeni dönem başlıyor...

, emniyet ve jandarmanın yeni görevini duyurdu. Soylu müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Soylu yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu." dedi.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yeni dönem başlıyor...

SOYLU DUYURDU: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu.Araçlar hazır... Yakında çalışmalar başlıyor...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yeni dönem başlıyor...
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Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Yeni dönem başlıyor...
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