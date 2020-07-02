Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Yeni dönem başlıyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarmanın yeni görevini duyurdu. Soylu müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Soylu yaptığı açıklamada, "Emniyet ve Jandarma'da yeni bir dönem başlıyor... Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü kuruldu." dedi.