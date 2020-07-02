Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

AVRUPA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verilerinin korunması da hedefleniyor. AK Parti Genel Merkezi'nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa'daki uygulama ve modeller inceledi. AK Parti kurmayları, sosyal medya düzenlemesi konusunda Almanya ya da Fransa'da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya'da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, Twitter, Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.