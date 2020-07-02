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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

: nasıl olacak? İşte 'nin çalışmasının detayları belli oldu...

haberi: Başkan 'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, muhalefet liderleri ve trollerin başını çektiği bir grup sosyal medyanın kapatılacağı yönünde bir algı oluşturma mücadelesi içerisine girdi. Sosyal medyanın kapatılması söz konusu değil. Ancak birçok Avrupa devletinin uyguladığı denetimlerin Türkiye'de de uygulanması üzerine bir çalışma yapılıyor. 'nin çalışmasında, , ve Facebook'a temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi ve 24 saatte kaldırılmayan zararlı içeriğe para cezası kesme gibi düzenlemeler olduğu belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 09:32 Son Güncelleme: 2.7.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, 'nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlemeyle, başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa'daki uygulamalar örnek olacak.

Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye'de temsilci bulundurulması için , ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye'de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

AVRUPA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verilerinin korunması da hedefleniyor. Genel Merkezi'nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa'daki uygulama ve modeller inceledi. AK Parti kurmayları, konusunda Almanya ya da Fransa'da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya'da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, , Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.

Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

Hürriyet'in haberine göre; Fransa'da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

SAHTE HESAPLARA CEZA

kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

Bu konuda MHP ile de görüştüklerini kaydeden parti kurmayları, sosyal medyada getirilecek düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söylediler. Öte yandan, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün "Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin" teklifine 'nin sıcak bakmadığı öğrenildi.

Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...

Dünyada sosyal medya düzenlemeleri nasıl? Sosyal medya suçlarına ağır yaptırımlar... | Video

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Son dakika: Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin çalışmasının detayları belli oldu...
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