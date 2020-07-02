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yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın platformlarındaki düzensizliğe işaret ederek yaptığı açıklamaların ardından konuya yönelik araştırmalar artış gösterdi. Öyle ki, Erdoğan'ın açıklamaları çarpıtılarak sosyal medya yasağı olacağı ve Türkiye'deki sosyal medya platformlarının kapatılacağına yönelik bir algı oluşturma çabasına girildi. Buna karşın, sosyal medyanın kapatılması söz konusu değil; ancak belirli düzenlemeler getirilecek. Peki, sosyal medya yasağı düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu? İşte, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi çalışması...

Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:53 Son Güncelleme: 2.7.2020 11:10 ABONE OL
Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

yasağı nedir, düzenlemenin detayları belli oldu mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini hedef alan alçakça paylaşımların ardından sosyal medya düzenlemesi oldukça konuşulmaya başlandı. Konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da flaş açıklamalarda bulundu ve sosyal medyadaki düzensizliğe vurgu yaptı. Erdoğan, bu tür mecralara bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek adım atılacağını bildirdi. Bu noktada, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi çalışmasının detayları da belli oldu. Peki, sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor, sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak? İşte, merak edilenler...

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, 'nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlemeyle, başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa'daki uygulamalar örnek olacak.

Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

'nin üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre, Türkiye'de temsilci bulundurulması için , ve Facebook gibi şirketlerin temsilcileri ile görüşmeler yapılıyor. Instagram ve Facebook gibi şirketlerin Türkiye'de ofis açmaya sıcak baktığı, Twitter'ın ise bu öneriye olumlu bir yaklaşımda bulunmadığı belirtiliyor.

Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

AVRUPA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Yapılacak düzenlemeyle, sosyal ağlarda vatandaşların kişisel verilerinin korunması da hedefleniyor. Genel Merkezi'nde hukukçu kurmaylar ve bilişim hukukçuları ile bir araya gelerek Avrupa'daki uygulama ve modeller inceledi. AK Parti kurmayları, konusunda Almanya ya da Fransa'da çıkarılan yasanın örnek alınabileceğini ifade ediyor. Almanya'da, 2018 yılında yürürlüğe giren ve sosyal medyada yayınları düzenleyen yasaya göre, Facebook, , Reddit ve YouTube gibi platformlarda yer alan zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde ortadan kaldırılması, aksi takdirde 50 milyon Euro'ya varan para cezaları öngörülüyor.

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Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

Hürriyet'in haberine göre; Fransa'da ise ırk, din, cinsiyet veya engellilik konularında nefret söylemi barındıran içeriklerin 24 saat içerisinde, çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerin ise yalnızca bir saat içerisinde yayından kaldırılması gerekiyor. Aksi takdirde söz konusu platformlara içerik başına 1 milyon 250 bin Euro para cezası uygulanıyor.

Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

SAHTE HESAPLARA CEZA

kurmayları, sahte hesaplar açılmasını engelleyen bir düzenlemenin olacağını ve ağır cezai yaptırımlarının geleceğini ifade etti. Parti kurmayları, önümüzdeki günlerde tamamlayacakları çalışmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunacak.

Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

Bu konuda MHP ile de görüştüklerini kaydeden parti kurmayları, sosyal medyada getirilecek düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söylediler. Öte yandan, daha önce MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün "Sosyal medyaya TC kimlik numarası ile girilsin" teklifine 'nin sıcak bakmadığı öğrenildi.

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Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?
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