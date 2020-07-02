Sosyal medya yasağı nedir? Sosyal medya düzenlemesi nasıl olacak, detayları belli oldu mu?

Sosyal medya yasağı nedir, düzenlemenin detayları belli oldu mu? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ın 1 günlük bebeklerini hedef alan alçakça paylaşımların ardından sosyal medya düzenlemesi oldukça konuşulmaya başlandı. Konuya yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da flaş açıklamalarda bulundu ve sosyal medyadaki düzensizliğe vurgu yaptı. Erdoğan, bu tür mecralara bir düzenleme getirilmesi gerektiğini belirterek adım atılacağını bildirdi. Bu noktada, AK Parti'nin sosyal medya düzenlemesi çalışmasının detayları da belli oldu. Peki, sosyal medya düzenlemesi neleri içeriyor, sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak? İşte, merak edilenler...

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, AK Parti'nin konuyla ilgili hazırladığı kanun teklifi çalışmasının detayları ortaya çıktı. Düzenlemeyle, Twitter başta olmak üzere önemli sosyal ağlara hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi için Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Düzenleme için Almanya ve Fransa'daki uygulamalar örnek olacak.