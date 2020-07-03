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75 gündür corona virüs vakası görülmüyordu! 'de 4 yeni vaka tespit edildi

Corona virüs (Covid-19) vakasının 75 gündür rastlanmadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () 1 Temmuz'da kapıların açılmasından ardından yeni 4 vaka tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 12:09 Son Güncelleme: 3.7.2020 12:11 ABONE OL
75 gündür corona virüs vakası görülmüyordu! KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi

Koronavirüs vakasının 75 gündür görümediği KKTC'de 1 Temmuz'da kapıların açılmasının ardından 4 yeni vaka tespit edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı, halka 'mesafe kurallarına uyalım, maskemizi takalım ve temizliğimize dikkat edelim' uyarısında bulundu. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli de, yurtdışından gelen vakalar ile ilgili titiz bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Vakaların hakla buluşmaması noktasında çabalıyoruz" dedi. KKTC Ulaştırma Bakanlığı da, 6 Temmuz'a kadar ülkeye yapılacak 'özel uçak' seferlerinin durdurulduğunu belirtti. Öte yandan, KKTC'de 1 Temmuz'da ülkeye uluslararası uçuşlar başlatılmıştı. Türkiye'den KKTC'ye gidenler, PCR test sonuçlarını yanlarında götürmek zorunda. Ayrıca, KKTC'de de yeni bir PCR testi yaptırma zorunluluğu var.

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75 gündür corona virüs vakası görülmüyordu! KKTC'de 4 yeni vaka tespit edildi
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