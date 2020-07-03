Koca: Risk yansıtan görüntüler artıyor

Türkiye'de dün 49 bin 714 test yapılırken, 1186 kişiye yeni tip koronavirüs tanısı konuldu. 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1543 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 202 bin 284, vefat sayısı 5 bin 167 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 176 bin 965'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, Türkiye geneli koronavirüs raporunu yayımladı:28 Haziran dahil, İstanbul'da toplam ölüm sayısı 2 bin 687, Doğu Marmara'da 534, Ege'de 490, Batı Anadolu'da 336, Güneydoğu Anadolu'da ise 303 oldu.Vakalarının yüzde 86.04'ü iyileşti, ölümlere ilişkin ölüm hızı yüzde 2.57 oldu.100 bin kişiye düşen toplam vaka sayısı son 7 günde 11.8, son 14 günde 23.5 ve son 28 günde 41.4 olarak gerçekleşti.Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda salgın nedeniyle 10 ölüm bildirildi.100 bin kişiye düşen toplam ölüm sayısının en düşük olduğu bölgeler 1.2 ile Akdeniz, 1.3 ile Ortadoğu Anadolu ve 2.1 ile Orta Anadolu. ANKARA