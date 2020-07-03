Son dakika: Muhafız Alayı davasında istenen ceza belli oldu!

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 92 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 134 sanığın ise 20'şer yıla kadar hapsi istendi.

DARBE BİLDİRİSİNİ CANLI YAYINDA OKUTAN FETÖ'CÜ YARBAY İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında darbe bildirisini canlı yayında okutan eski Yarbay Ümit Gençer'in "anayasayı ihlal" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Gençer'in 65 kişiyi "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", 10 kişiyi "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından ise bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi. Dönemin alay komutanı eski Albay Muhsin Kutsi Barış'ın bin 512 yıla kadar hapsi talep edildi.

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