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Son dakika: 'da 93 ev karantinaya alındı

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 93 evde karantina uygulaması başlatıldı.

AA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 3.7.2020 09:37 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da 93 ev karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 31, Eyyibiye'de 12, Karaköprü'de 20, Birecik'te 4, Bozova'da 2, Ceylanpınar'da 5, Siverek'te 5, Suruç'ta 4, Viranşehir'da 9 ve Halfeti ilçesinde 1 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 40 evdeki karantina ise sona erdirildi.

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Son dakika: Şanlıurfa'da 93 ev karantinaya alındı
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