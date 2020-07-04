52 baraj ve HES için yarın gurur günü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını sonlandırmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye alarak enerji faturasını düşürmek için başlattığı çalışmaların meyvelerini toplamaya başladı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından reform ve yatırımlar daha da hızlanırken, Kovid- 19 salgını da Türkiye'nin yatırımlarının hızını kesemedi. Toplam 1.5 milyar dolardan fazla yatırımın yapıldığı HES'ler aynı gün dev törenle devreye sokulacak. Açılacak olan HES'ler yaklaşık 1.5 milyon nüfusa sahip olan bir kentin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katılım sağlayacağı, 52 baraj ve HES'in işletmeye alınma töreni yarın gerçekleştirilecek. Dev projelerden biri de Limak tarafından Siirt'e yapılan Çetin Barajı ve HES'i. Birçok özelliğiyle Avrupa'nın en büyüğü olacak Çetin Barajı, 2.5 yılda tamamlandı.