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: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

haberi: 'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada araç içinde bulunan sürücü ile birlikte; Kars'tan Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı, eşi ve bir çocuğu da yaralandı.

AA
İHA
Giriş Tarihi: 4.7.2020 12:34 ABONE OL
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

'daki kaza sabaha karşı 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) idaresindeki otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. 4 kişi yaralandı.

Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

ANTALYA'YA ATANAN CUMHURİYET SAVCISI VE AİLESİ DE ARAÇTAYDI

Dere yatağında bir ağacı kırarak duran otomobilde bulunan sürücü Nurpaşa Özsaydın ile birlikte Kars Cumhuriyet Savcılığı'ndan Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erken Alanoğlu (35) eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

Dere yatağında hurdaya dönen otomobilde bulunan yaralılar itfaye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!
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