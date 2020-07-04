Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

Bursa'daki kaza sabaha karşı 05.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy altındaki köprüde meydana geldi. İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru giden Nurpaşa Özaydın (67) idaresindeki otomobil, Yeniköy altında köprü girişi yakınlarında kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. 4 kişi yaralandı.
ANTALYA'YA ATANAN CUMHURİYET SAVCISI VE AİLESİ DE ARAÇTAYDI
Dere yatağında bir ağacı kırarak duran otomobilde bulunan sürücü Nurpaşa Özsaydın ile birlikte Kars Cumhuriyet Savcılığı'ndan Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erken Alanoğlu (35) eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dere yatağında hurdaya dönen otomobilde bulunan yaralılar itfaye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslara taşındı.
Yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil vinç yardımı ile dere yatağından çıkarılırken, jandarma ve savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.