Son dakika: Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin içinde bulunduğu araç dereye uçtu!

ANTALYA'YA ATANAN CUMHURİYET SAVCISI VE AİLESİ DE ARAÇTAYDI

Dere yatağında bir ağacı kırarak duran otomobilde bulunan sürücü Nurpaşa Özsaydın ile birlikte Kars Cumhuriyet Savcılığı'ndan Antalya'ya atanan Cumhuriyet Savcısı Erken Alanoğlu (35) eşi Özlem Alanoğlu (35) ve 2 yaşındaki çocukları Alperen Alanoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.